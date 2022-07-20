В Мариуполе оккупанты начали делать прививки от COVID-19 российской вакциной Спутник V — советник мэра 20 июля, 10:56 Жителям Мариуполя начали делать прививки от коронавируса непризнанной ВОЗ российской вакциной (Фото:k-e-k-u-l-e/Pixabay)

В Мариуполе оккупанты начали делать прививки от коронавируса местным жителя непризнанной ВОЗ российской вакциной Спутник V.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

«Оккупанты начали вакцинацию против COVID-19 своим Спутником. Пока без общего принуждения, однако для рабочих, ушедших на работу в оккупационную администрацию, вакцинация обязательна», — отметил он.

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Андрющенко добавил, что руководство оккупационных властей и круг первых коллаборантов в Мариуполе были лидерами движения антивакцинации.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибло не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.

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