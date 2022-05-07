Зеленский заявил о подготовке второго этапа эвакуации с Азовстали. Будут спасать медиков и раненых 7 мая, 22:29 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с окруженной Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских. Сейчас идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии — будут спасать раненых и медиков.

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Об этом он сказал во время видеообращения в субботу, 7 мая.

Президент заявил, что первый этап эвакуации из окруженного завода прошел при участии команд Международного комитета Красного Креста и ООН. Также, по его словам, продолжается сложная работа над эвакуацией защитников Мариуполя.



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«Удалось спасти более 300 человек — женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских с Азовстали и готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи. Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывезти наших военных, всех героев, которые защищают Мариуполь. Это очень сложно, но важно», — подчеркнул Зеленский.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что с завода Азовсталь эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Штурм Азовстали продолжается. Войска РФ нанесли удары с тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта. Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших; защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных вызвали в Мариуполе масштабную гуманитарную катастрофу. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 20 тысяч жителей. После длительных переговоров и благодаря дипломатическим усилиям российская сторона 1 мая наконец-то открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

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