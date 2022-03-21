Собьем летчика, сбросившего бомбу — Зеленский об атаке оккупантов на школу искусств в Мариуполе

21 марта, 01:17
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Владимир Зеленский (Фото:Скриншот видео Владимир Зеленский/Telegram)

Владимир Зеленский (Фото:Скриншот видео Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что летчика, сбросившего бомбу на школу искусств в Мариуполе, где прятались около 400 мирных жителей, собьют.

Об этом он сказал во время своего видеообращения в ночь на 21 марта.

По словам Зеленского, люди прятались в здании от обстрелов и бомбежек, и там не было военных позиций. Сейчас мирные жители под завалами.

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«Мы не знаем, сколько живых. Но знаем, что того летчика, который сбросил ту бомбу мы обязательно собьем, как уже сбили почти сотню других таких же массовых убийц», — сказал президент.

В субботу, 19 марта, российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе. Там прятались женщины, дети и пожилые люди. В результате атаки здание было разрушено.

Вечером 16 марта Россия нанесла авиаудар по мариупольскому драматическому театру, который являлся самым большим укрытием для сотен местных жителей. Эту информацию подтвердили в горсовете.

17 марта появилась информация, что бомбоубежище под драмтеатром выдержало, а находившиеся там люди выжили. На следующий день омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что из укрытия удалось вывести 130 человек, судьба еще 1300 остается неизвестной.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Мариуполь Владимир Зеленский Бомбардировка Война России против Украины

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