«Решение найти очень сложно». Зеленский назвал два варианта, как Запад может помочь с деблокадой Мариуполя 17 апреля, 00:00 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный в результате российских атак жилой дом в блокадном Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе остается «максимально жесткой и бесчеловечной» из-за блокады РФ. Повлиять на ее решение можно двумя путями.

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В своем новом обращении Зеленский рассказал, что обсуждал с мировыми лидерами варианты помощи защитникам Мариуполя и гражданским. По его словам, их два: или партнеры немедленно предоставят Украине свое необходимое тяжелое оружие, в том числе самолеты, чтобы можно было снизить давление оккупантов на город и деблокировать его; или есть переговорный путь, в котором роль партнеров также должна быть определяющей.

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«Хочу, чтобы меня сейчас услышали правильно: не было еще ни дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решений — военных или дипломатических — чтобы спасти наших людей. Но найти это решение крайне сложно, пока ни одного на 100% реального варианта еще не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса», — подчеркнул президент.

Он добавил: Украина слышала о многих намерениях от тех, кто хотел помочь и пользуется международным авторитетом, но ни одно из них пока не реализовалось. Зеленский подчеркнул, что «мы не оставим эти усилия», и руководство страны ежедневно на связи с украинскими военными, которые в Мариуполе.

Ранее Зеленский заявил, что для помощи защитникам города идут переговоры, но РФ требует от них сдаться. Он убежден: уничтожение украинских военных в блокадном Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

14 апреля замкомандира полка Азов с позывным Калина заявил, что деблокада Мариуполя возможна. Он добавил, что защитники города борются и ждут решительных действий военно-политического руководства страны.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские оккупанты разрушили 95% зданий в Мариуполе. Из-за действий российских военных погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

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