Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с окруженной Азовстали — трансляция

8 мая, 14:31
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Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с Азовстали (Фото:Скриншот видео hromadske)

Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с Азовстали (Фото:Скриншот видео hromadske)

Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с заблокированного российскими военными завода Азовстали, который продолжают защищать украинские бойцы.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Трансляцию ведет hromadske.

На вопросы журналистов отвечает офицер управления разведки Илья Самойленко, замкомандира полка Азов Святослав «Калина» Паламарь в начале брифинга рассказал о текущей ситуации на мариупольском заводе.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=GmRWPOoESGQ
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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