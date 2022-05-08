Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с окруженной Азовстали — трансляция
Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с Азовстали (Фото:Скриншот видео hromadske)
Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с заблокированного российскими военными завода Азовстали, который продолжают защищать украинские бойцы.
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Трансляцию ведет hromadske.
На вопросы журналистов отвечает офицер управления разведки Илья Самойленко, замкомандира полка Азов Святослав «Калина» Паламарь в начале брифинга рассказал о текущей ситуации на мариупольском заводе.
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