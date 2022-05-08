Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с окруженной Азовстали — трансляция 8 мая, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с Азовстали (Фото:Скриншот видео hromadske)

Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с заблокированного российскими военными завода Азовстали, который продолжают защищать украинские бойцы.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Трансляцию ведет hromadske.

На вопросы журналистов отвечает офицер управления разведки Илья Самойленко, замкомандира полка Азов Святослав «Калина» Паламарь в начале брифинга рассказал о текущей ситуации на мариупольском заводе.



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