Из Мариуполя за день выехали почти 5 тысяч человек, российские оккупанты обстреляли гуманитарный коридор под Харьковом — Верещук 18 марта, 23:08 Цей матеріал також доступний українською Жители Мариуполя, который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что из Мариуполя в Запорожье за день были эвакуированы 4 972 человека.

Во время брифинга 18 марта Верещук сообщила, что из девяти гуманитарных коридоров в пятницу сработали семь, всего удалось эвакуировать 9 145 человек, в том числе из Сумской области — 4 173 человека, из Сум — 3 296 человек, из Тростянца — 246 человек, из Лебедина — 50 человек, из Конотопа — 400 человек, из поселка Краснополье — 146 человек, из Великой Писаревки — 41 человека.

Видео дня

Работа коридоров для доставки гуманитарной помощи в Балаклею и Изюм была сорвана из-за российских обстрелов.

В Бердянск доставили топливо для дозаправки мариупольцев, которые едут по гуманитарному коридору на своем транспорте (ул. Кабельщиков 132А, ул. Мелитопольское шоссе, 87Б). 19 марта в Бердянск направят десять автобусов, которые будут забирать мариупольцев.

В эфире всеукраинского марафона вице-премьер добавила, что российские оккупанты позволяют покинуть Мариуполь только на своих машинах или пешком. За три дня работы гуманитарного коридора город, заблокированного российскими оккупантами, покинули почти 40 тысяч человек. Мариуполь находится под постоянными обстрелами оккупантов, в городе гуманитарная катастрофа.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.