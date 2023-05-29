«Бавовна» в Мариуполе: оккупанты всю ночь вывозили своих убитых и раненых — советник мэра
28 мая во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы (Фото:t.me/andriyshTime)
Российские оккупанты всю ночь вывозили своих убитых и раненых с места попадания в Юрьевке, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в понедельник, 29 мая.
«В течение всей ночи россияне вывозили убитых, раненых и остатки пока живой силы с места попадания в Юрьевке», — написал он в Telegram.
По его словам, вывозили Уралами и КамАЗами — карет скорой оказалось катастрофически недостаточно.
Андрющенко заявил, что в месте поражения был не только склад БК, большое количество техники и центр управления, там размещались системы обеспечения связи и РЭБ.
По его словам, «странным образом россиянам удалось скрыть поражение в Никольском от широкого обсуждения в пабликах», однако «и там очень неплохое минусование оккупантов».
В оккупированных Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области вечером в воскресенье, 28 мая, слышали звуки взрывов. Предварительно сообщалось о прилетах в места базирования россиян.