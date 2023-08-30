Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы — советник мэра
30 августа в Мариуполе были слышны взрывы (Фото:https://t.me/andriyshTime)
В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«Мариуполь. Звуки взрывов», — написал он.
По его словам, зафиксирована работа ПВО оккупантов над Центральным и Кальмиусским районами города.
Андрющенко добавил, что одновременно авиация оккупантов ушла с направления Ростова-на-Дону.
25 августа во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали активное перемещение российских оккупантов в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области.