Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы — советник мэра

30 августа, 10:57
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30 августа в Мариуполе были слышны взрывы (Фото:https://t.me/andriyshTime)

30 августа в Мариуполе были слышны взрывы (Фото:https://t.me/andriyshTime)

В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариуполь. Звуки взрывов», — написал он.

По его словам, зафиксирована работа ПВО оккупантов над Центральным и Кальмиусским районами города.

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Андрющенко добавил, что одновременно авиация оккупантов ушла с направления Ростова-на-Дону.

25 августа во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали активное перемещение российских оккупантов в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Взрыв Война России против Украины

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