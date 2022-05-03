Танкисту из «ДНР», который стрелял по жилым домам в Мариуполе, сообщили о подозрении 3 мая, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе, который постоянно обстреливают российские оккупанты, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Танкисту из оккупированного Донецка, который обстреливал жилые дома в Мариуполе, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Война России против Украины — главные события 3 мая

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, по информации следствия, уроженец Донецка в марте-апреле 2022 года участвовал в полномасштабном вторжении России в Украину и был наводчиком-оператором танка. Он выполнял преступные приказы и обстреливал многоэтажные дома в Левобережном районе Мариуполя, уничтожая имущество мирных жителей города.



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24 апреля танкиста задержали бойцы ВСУ. На время следствия он будет находиться в учреждении исполнения наказаний, где содержат военнопленных.

В Офисе генпрокурора напомнили, что такие преступления нарушают статьи Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов.



1 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине в Украине сейчас открыто более 9 тысяч дел о военных преступлениях России. Также у Офиса генпрокурора есть 620 подозреваемых «топ-уровня» по делу о преступлении агрессии России против Украины, среди которых военные, политики и пропагандисты.

Мариуполь: Танк оккупантов с буквой Z расстреливает жилой дом https://www.youtube.com/embed/vSDefZu0ojU

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