В Мариуполе ВСУ уничтожили два склада с топливом оккупантов — советник мэра

22 февраля, 19:43
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Оккупированный Мариуполь, 15 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

Оккупированный Мариуполь, 15 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

ВСУ уничтожили два склада с топливом во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в среду, 22 февраля.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Подтверждаем также ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе», — сообщил он.

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Андрющенко добавил, что это будут не последние взрывы на базах россиян в украинском городе.

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О взрывах в Мариуполе сообщалось утром 22 февраля. В мэрии Мариуполя сообщали об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.

По словам Андрющенко, после серии взрывов в Мариуполе россияне подняли свои самолеты в воздухе.

Накануне в оккупированном Мариуполе также прогремели 12 взрывов. Подтверждено попадание в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/9OjtB_cpzIA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Топливо

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