«Мариуполь мстит». Возле Азовстали прогремел взрыв, есть пострадавшие оккупанты — советник мэра 9 июля, 16:49 Взрыв возле Азовстали произошел приблизительно в 12:30 (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Во временно захваченном Мариуполе в районе завода Азовсталь произошел взрыв, в результате которого пострадали российские оккупанты, сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

Взрыв возле Азовстали, по его данным, произошел приблизительно в 12:30, а на территории завода одновременно загорелись остатки угля. Андрющенко отметил, что войска РФ окружили район.

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«Предварительно есть пострадавшие среди оккупантов. Ждем подтверждения. Но в любом случае новость можно назвать хорошей. Мариуполь мстит», — пишет он.

Утром, 9 июля, он сообщал, что в 5:56 утра в районе завода им. Ильича раздался взрыв, который слышавший весь город.

«Еще один горячий привет пересказал оккупантам от нашего Героического Гарнизона Мариуполя. Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона», — отмечал он.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

В Мариуполе почти не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств.

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