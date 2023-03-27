Войска РФ перемещают системы ПВО в Мариуполе — Андрющенко

27 марта, 17:09
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Временно оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Временно оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне во временно оккупированном Мариуполе перемещают системы ПВО.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

По его данным, оккупанты перебрасывают средств ПВО в Мариуполе из Центрального и Приморского района в Левобережье.

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«Русне стало совершенно некомфортно в городе. Никто не может чувствовать себя здесь в безопасности, если он россиянин или предатель. Хорошая тенденция», — пишет он.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для ВСУ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Войска РФ ПВО

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