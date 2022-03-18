На собственном транспорте и пешком. За двое суток Мариуполь смогли покинуть около 35 тысяч гражданских — ОГА 18 марта, 11:31 Цей матеріал також доступний українською За двое суток Мариуполь смогли покинуть около 35 тысяч гражданских (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что с начала работы гуманитарных коридоров в Мариуполе город на собственном транспорте и пешком смогли покинуть около 35 тысяч мирных жителей.

«Всего это около 35 тысяч человек, которые выехали за указанные двое с лишним суток», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, руководство области совершенствует логистические процессы эвакуации.

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Кириленко добавил, что все жители Мариуполя, эвакуировавшиеся из города, получают необходимую помощь.

17 марта в Мариуполе бойцы полка Азов за сутки уничтожили четыре танка и два БТР, еще один БТР россиян подбит. Уничтожено около роты вражеской пехоты.

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