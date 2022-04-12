Руководство Украины ищет способы помочь защитникам Мариуполя — Подоляк 12 апреля, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь после российских обстрелов, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины знает о ситуации в Мариуполе и делает все возможное, чтобы помочь украинским защитникам города.

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В своем Twitter Подоляк подчеркнул, что украинские бойцы полтора месяца защищают Мариуполь от российских оккупантов, численность которых больше более чем в десять раз:



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«Они заставляют Россию платить сверхвысокую цену. Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с припасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и располагает большим количеством информации, чем известно в социальных сетях».

Советник главы ОП подчеркнул, что президент и руководство ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы помочь защитникам осажденного Мариуполя, но не могут рассказывать о своих действиях публично, чтобы не информировать врага.

10 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что с защитниками Мариуполя никто не связывается уже больше двух недель:

«Вы задумывались о том, каково здесь находиться, каково сражаться в таких условиях, что чувствуют защитники Мариуполя? Это когда тебе пишут смс „Как у тебя дела, друг?“, а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал семь лет. Это когда вчерашний взводник, которому 22 года, командует батальоном лучше полкана, который всю свою жизнь получал зарплату от государства… Это политики, рассказывающие, что „мы их поддерживаем, мы постоянно на связи“, но уже больше двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается».

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, и благодаря этому у Украины более жесткие позиции на переговорах с Россией.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 12 апреля заявил, что из-за действий российских оккупантов в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

В городе остаются около 130 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Часть мариупольцев оккупанты силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

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