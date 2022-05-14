Ждали три дня. В Запорожье пропустили от 500 до 1000 авто с эвакуированными жителями Мариуполя

14 мая, 18:22
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Российские боевики рядом с автобусом с гражданскими из Мариуполя, направляющегося в Запорожье, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские боевики рядом с автобусом с гражданскими из Мариуполя, направляющегося в Запорожье, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожье пропустили большую эвакуационную колонну с жителями Мариуполя. Они ждали пропуска более трех дней.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в субботу, 14 мая.

«Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье. Наконец-то ждем наших родных мариупольцев дома», — говорится в его Telegram.

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Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что c Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских и идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии — будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаки. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

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Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали — тяжелораненых и медиков.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру extraction (экстракции).

Около сотни жителей Мариуполя выбрались из-под завалов Азовстали, чтобы эвакуироваться – полк Азов
https://www.youtube.com/watch?v=2jd-38RZdQc&t=2s
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Запорожье Азовсталь Война России против Украины

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