В районе Мариуполя прогремела серия взрывов — Андрющенко 17 апреля, 16:17 Мариуполь, 30 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Возле временно оккупированного Мариуполя в понедельник, 17 апреля, прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Со стороны побережья, между Ялтой и Урзуфом прозвучала серия взрывов», — пишет он.

15 апреля в Мариуполе также прогремели два мощных взрыва.

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Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для ВСУ.