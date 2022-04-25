Возле Мариуполя обнаружили третью большую братскую могилу — Схемы 25 апреля, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Массовые захоронения в поселке Старый Крым возле Мариуполя, 24 апреля 2022 года (Фото:Planet Labs Inc. via RFE/RL Graphics)

Возле Мариуполя зафиксировали третье место массового захоронения. Об этом сообщает программа Схемы со ссылкой на спутниковые снимки.

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24 марта на территории кладбища во временно захваченном российскими оккупантами поселке Старый Крым в 5 км от Мариуполя появились первые вырытые траншеи протяженностью 60−70 метров. На спутниковом снимке за 24 апреля зафиксированы новые траншеи, а протяженность братской могилы увеличилась до более 200 метров.



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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в комментарии Схемам рассказал, что российские оккупанты вывозят тела погибших жителей города на территорию Старокрымского кладбища и хоронят в братских могилах.



«Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты — и у меня нет других слов — привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно „трудочас“ наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать», — заявил Бойченко.

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21 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что оккупанты могли похоронить в поселке Мангуш от 3 до 9 тысяч жителей города. Об этом свидетельствует сопоставление спутниковых снимков Maxar с аналогичными снимками в Буче, где были обнаружены тела 70 человек.



Второе вероятное массовое захоронение мирных мариупольцев находится возле кладбища в селе Виноградное на окраине города. Там могут быть похоронены по меньшей мере 1000 человек.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

Советник мэра города Петр Андрющенко говорил, что российские оккупанты срывают гуманитарный коридор из Мариуполя, параллельно организовывая свой для незаконного вывоза людей в Россию.



Защитники Мариуполя, которые продолжают держать оборону, несмотря на значительное численное превосходство противника, говорят, что готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.



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