В ООН сообщили, что идет эвакуация с Азовстали 1 мая, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь в Мариуполе, 29 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Представитель ООН подтвердил, что 1 мая проходит эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь в Мариуполе, который находился под постоянными российскими обстрелами, сообщает Reuters.

Обновлено в 18:00. Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия рассказал, что эвакуация с Азовстали — самая тяжелая операция с начала полномасштабной войны. Среди более 100 эвакуированных — дети, женщины и пожилые люди, они уже в безопасности. Эвакуация продолжится.

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Обновлено в 17:40. Президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что эвакуация гражданских с Азовстали началась. Первая группа из примерно 100 человек направляется на подконтрольную территорию, и 2 мая их будут встречать в Запорожье.

Спикер Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Савиано Абреу сказал агентству, что организация проводит «операцию по безопасному проходу» для гражданских с Азовстали. По его словам, операция началась 29 апреля и сейчас координируется с Международным комитетом Красного Креста, Украиной и Россией.

Представитель ООН добавил, что подробности разглашать нельзя, чтобы не ставить под угрозу безопасность гражданских и колонны.

Фотограф Reuters сообщил, что группа из около 40 гражданских прибыла из осажденного Россией Мариуполя в «центр временного размещения» в оккупированном селе Безыменное Донецкой области. По информации агентства, в колонне был транспорт с украинскими номерами, российские военные и транспорт с символикой ООН. Позже в «центр размещения» прибыла вторая группа из около 14 человек.

Украинские власти пока не комментировали эту информацию.

Ранее в Мариупольском горсовете сообщили, что 1 мая возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье.

30 апреля замкомандира полка Азов Святослав Паламар заявил, что в Мариуполь приехала эвакуационная колонна, и с территории Азовстали смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планировали отвезти в Запорожье.

28 апреля оккупанты сбросили на Азовсталь многотонные авиабомбы. В результате на территории предприятия обрушилась операционная, количество раненых возросло до 600 человек.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Россия регулярно срывала гуманитарные коридоры и нарушала договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию. Украина рассчитывала на помощь ООН в эвакуации мариупольцев.



Мариуполь: Танк оккупантов с буквой Z расстреливает жилой дом https://www.youtube.com/embed/vSDefZu0ojU

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