В район Мариуполя прибывают мобилизованные россияне — советник мэра

26 января, 22:34
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Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В район временно оккупированного Мариуполя прибывают очередные мобилизованные россияне. Их расселяют в заброшенных пансионатах.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

«Очередное прибытие большого количества российских мобилизованных. Расселены по заброшенным пансионатам. В разговорах с местными говорят, что основная мотивация — деньги и льготные условия погашения ипотеки на московии», — написал Андрющенко.

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Он уточнил, что оккупанты прибыли в село Новая Ялта Мариупольского района.

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Также, по его данным, приблизительно в 16:00 по Киеву с Мангушского направления везли два вражеских разбитых танка.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в Украине было ликвидировано около 780 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 123 860 своих военных.

В украинской разведке отметили, что из-за больших потерь среди оккупантов Россия перебросила на фронт около пяти мобильных крематориев.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Город Мариуполь Мобилизация Агрессия РФ

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