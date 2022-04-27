«Спасите Мариуполь». В Киеве прошел митинг с призывом к мировым лидерам помочь эвакуировать украинцев с Азовстали — фото 27 апреля, 18:26 Цей матеріал також доступний українською Митинг в центре Киева, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В центре Киева в среду, 27 апреля, прошел митинг с призывом к мировым лидерам помочь в эвакуации украинцев с завода Азовсталь, заблокированного войсками РФ.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Протестующие требовали открыть гуманитарные коридоры для вывода украинских военных и мирных жителей из оккупированного Мариуполя. Они также призывали западных лидеров присоединиться к организации эвакуации украинцев.

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Митинг в Киеве, 27 апреля 2022 года / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В митинге приняли участие близкие военнослужащих полка Азов, которые остаются заблокированными в подземных укрытиях Азовстали.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

На заводе, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Защитники Мариуполя, которые продолжают держать оборону на Азовстали, несмотря на значительное численное превосходство противника, говорят, что готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Мариуполь заблокирован оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, РФ привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

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