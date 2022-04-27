«Спасите Мариуполь». В Киеве прошел митинг с призывом к мировым лидерам помочь эвакуировать украинцев с Азовстали — фото
Митинг в центре Киева, 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В центре Киева в среду, 27 апреля, прошел митинг с призывом к мировым лидерам помочь в эвакуации украинцев с завода Азовсталь, заблокированного войсками РФ.
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Протестующие требовали открыть гуманитарные коридоры для вывода украинских военных и мирных жителей из оккупированного Мариуполя. Они также призывали западных лидеров присоединиться к организации эвакуации украинцев.
В митинге приняли участие близкие военнослужащих полка Азов, которые остаются заблокированными в подземных укрытиях Азовстали.
На заводе, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.
Защитники Мариуполя, которые продолжают держать оборону на Азовстали, несмотря на значительное численное превосходство противника, говорят, что готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.
Мариуполь заблокирован оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, РФ привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.
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