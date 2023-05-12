В Мариуполе увеличились в размере кладбища. Мэрия оккупированного города говорит о росте смертности 12 мая, 18:22 На Старокрымском кладбище появился большой сектор свежих захоронений (Фото:Мариупольский горсовет/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе на Старокрымском кладбище появился большой сектор свежих захоронений.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета в Telegram.

«В секторе № 21 заметно увеличилось количество новых могил. Это может свидетельствовать о росте смертности», — говорится в сообщении.

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Мэрия подчеркивает, что в городе после оккупации упал уровень медицинской помощи, а отсутствие специалистов и современного оборудования приводит к тому, что люди не получают необходимого лечения, квалифицированной помощи.

«Это то, что принесли в наш мирный город россияне — смерть, боль и горе», — добавил горсовет.

Мэрия напомнила, что, по предварительным данным, в городе погибли более 22 тысяч человек. Эта цифра может быть в несколько раз больше.