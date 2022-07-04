В Мариуполе начали обваливаться поврежденные оккупантами дома — советник мэра

4 июля, 18:26
Разрушенный россиянами дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный россиянами дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном российскими оккупантами Мариуполе начали рушиться дома, поврежденные в результате обстрелов РФ. Об этом написал советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 4 июля.

«Первый вчера по ул. Зеленского, 30. В подвале находилась женщина, которую, к счастью, удалось достать из-под завалов», — рассказал он.

Читайте также:
131-й день войны — главное. Украинский флаг на Змеином, выход ВСУ из Лисичанска без потерь, $750 млрд на восстановление Украины

Андрющенко объяснил, что обвалы происходят из-за воды в подвалах — результата «экспериментов» оккупантов с водоснабжением.

Видео дня

«Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но здесь продолжают жить люди. Потому что больше негде», — добавил советник мэра.

Читайте также:

27 июня Петр Андрющенко сообщил, что при обследовании одного из разрушенных домов в Левобережном районе Мариуполя под завалами обнаружили более 100 тел погибших, которых оккупанты не собираются хоронить.

Предварительно, из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли не менее 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах в окрестностях города.

Больница Мелитополя заполнена россиянами после эффективных ударов Хаймарсами – Кирилл Михайлов, CIT

https://www.youtube.com/embed/CylmQaE4MJE
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Обстрел Мариуполя Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Виктор Шевченко
Совладелец группы логистических компаний ZAMMLER
Транспортный безвиз Украины с ЕС: Преимущества и подводные камни

Случилось то, чего многие годы ждали украинские перевозчики и экспортеры — Мининфраструктуры подписало соглашение с ЕС о либерализации автомобильных перевозок. В народе его окрестили «транспортным безвизом».

4 июля, 16:10
Эксперты
Вячеслав Климов
Совладелец Нова пошта, президент СУП
Каждый бизнес должен разработать несколько сценариев и бюджетов

Война в Украине длится уже восемь лет и то, как будут дальше развиваться события — это вопрос сценариев.

4 июля, 12:42
Эксперты
Ассортимент в магазинах далек от довоенного уровня (Фото:Alex Chan Tsz Yuk / SOPA /Sipa USA / Reuters)
Вино, сыр и даже хлеб /
Каких импортных товаров не хватает в магазинах и когда закончится дефицит
4 июля, 11:35
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X