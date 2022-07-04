В Мариуполе начали обваливаться поврежденные оккупантами дома — советник мэра 4 июля, 18:26 Разрушенный россиянами дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном российскими оккупантами Мариуполе начали рушиться дома, поврежденные в результате обстрелов РФ. Об этом написал советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 4 июля.

«Первый вчера по ул. Зеленского, 30. В подвале находилась женщина, которую, к счастью, удалось достать из-под завалов», — рассказал он.



Андрющенко объяснил, что обвалы происходят из-за воды в подвалах — результата «экспериментов» оккупантов с водоснабжением.

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«Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но здесь продолжают жить люди. Потому что больше негде», — добавил советник мэра.

27 июня Петр Андрющенко сообщил, что при обследовании одного из разрушенных домов в Левобережном районе Мариуполя под завалами обнаружили более 100 тел погибших, которых оккупанты не собираются хоронить.



Предварительно, из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли не менее 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах в окрестностях города.

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