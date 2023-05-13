В Мариуполе прогремели мощные взрывы — Андрющенко 13 мая, 11:30 В Мариуполе раздался взрыв вблизи Азовстали (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе утром в субботу, 13 мая, прогремели несколько мощных взрывов.



Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Второй мощный взрыв. Слышно по всем районам города. На этот раз эпицентр в сторону Азовстали. Также сообщают о визуальном пролете ракеты со стороны Волновахи в сторону города, но здесь может быть либо "у страха галаза велики", либо надежда на бавовну. Детали выясняем", - написал Андрющенко в Telegram.

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Местный телеграм-канал Мариуполь Сопротивление сообщает, что слышно было очень громко, а "толчки похожи на землетрясение". Взрыв, по информации Сопротивления, раздавался со стороны Азовстали.