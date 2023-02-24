В центре Мариуполя прогремел взрыв, слышны звуки детонации — мэрия 24 февраля, 21:56 Оккупированный Мариуполь, 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В центре временно оккупированного Мариуполя Донецкой области прогремел взрыв в пятницу, 24 февраля. В городе слышны звуки детонации.

Об этом сообщает мэрия Мариуполя и советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«В центре Мариуполя — взрыв. Вероятно, прилет по позициям оккупантов. Ждем подтверждения информации», — говорится в сообщении мэрии.

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Пресс-служба горсовета сообщила, что, вероятно, удар был нанесен по складу боеприпасов россиян.

По данным Андрющенко, взрыв был одиночный с эпицентром по линии Кирова — Новоселовка-Тополиная.

«После взрыва город наслаждается звуками детонации БК. Хорошо», — добавил советник мэра.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что взрывы в Мариуполе, которых находится в 80 км от линии фронта, будут продолжаться, поскольку для ВСУ расстояние уже «большого значения не имеет».

Ранее руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк говорила, что направление Мариуполя уже достижимо для защитников Украины.