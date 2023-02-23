В центре Мариуполя прогремел новый взрыв, оккупанты подняли в воздух авиацию — советник мэра 23 февраля, 16:32 Оккупированный Мариуполь, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе в четверг, 23 февраля, прогремел новый взрыв в центре города.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Взрыв. Прилет. Снова, хорошо», — написал он в 15:30.

По его данным, после взрыва частично пропала связь и интернет в городе. Приблизительно в 16:00 советник мэра отметил, что оккупанты подняли в воздух авиацию.

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«Локализация взрыва — центр. Место уточняем. Вечер перестает будет томным», — пишет Андрющенко.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе прозвучало три новых взрыва. По данным Андрющенко, два «прилета» зафиксировали по закрытой территории металлургического комбината им. Ильича в районе исправительной колонии, а третий взрыв прогремел в районе аэропорта.

Накануне, 22 февраля, Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом. Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.

Ночью 21 февраля Мариуполе прогремели 12 взрывов. Подтверждено попадание в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.