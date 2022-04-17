В Мариуполе оккупанты объявили о «коридоре для сдачи в плен», но украинские защитники продолжают оборону города — советник мэра 17 апреля, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских регулярных атак на блокадный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

В Мариуполе российские оккупанты вечером 16 апреля заявили о «предоставлении коридора для сдачи в плен», но украинские военные продолжат защищать город.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в воскресенье, 17 апреля.

Он отрицает попытки оккупантов показать, что место боевых действий ограничивается только металлургическим заводом Азовсталь. По его словам, накануне бои шли по улице Таганрогской, которая находится в 5 км от комбината.

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«Во время боев оккупанты снова обстреляли из тяжелой артиллерии дома частного сектора. Больше всего пострадали дома в районе автотранспортного лицея. Также продолжались обстрелы зоны порта в попытках штурма оккупантами», — заявил Андрющенко, добавив, что место остается опасным для гражданских.



Он рассказал, что любая гуманитарная помощь от Украины в Мариуполя блокируется со стороны оккупантов, а «выдача гуманитарки «проходит в штабах "единой россии", но ее катастрофически не хватает». Также отсутствие врачей, больниц и лекарств в городе дают о себе знать, создавая дополнительный риск для жизни: у жителей обостряются хронические и сезонные заболевания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе остается «максимально жесткой и бесчеловечной» из-за блокады РФ. Повлиять на ее решение, по его мнению, можно двумя путями: предоставлением тяжелого вооружения или переговорами.

14 апреля замкомандира полка Азов с позывным Калина заявил, что деблокада Мариуполя возможна. Он добавил, что защитники города борются и ждут решительных действий военно-политического руководства страны.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские оккупанты разрушили 95% зданий в Мариуполе. Из-за действий российских военных погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

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