Из Мариуполя вернули около 500 тел украинских военных, которые защищали город — патронатная служба Азова 25 августа, 20:22 Тела гражданских, убитых в результате российских обстрелов Мариуполя, 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

Украина вернула около 500 тел защитников Украины, погибших в Мариуполе и на окраинах города. Об этом в четверг, 25 августа, сообщила Суспільному руководительница патронатной службы Азова Елена Толкачева.

По словам Толкачевой, погибших из Мариуполя забирают с начала июня: «Сначала был большой обмен: нам удалось забрать 162 погибших. Сейчас мы стабильно проводим обмен. Раз в неделю, раз в две недели нам удается обменять от пяти до 15 человек».



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Глава патронатной службы Азова сказала, что визуально идентифицировать погибших невозможно, поэтому для этого используют ДНК-экспертизу и привлекают экспертов.

«Это именно тела из Мариуполя и окрестностей. Иногда случаются тела из других неподконтрольных городов. Но их очень мало… Мы предварительно их идентифицировали как азовцев, потому что у кого-то были шевроны, у кого-то была азовская форма, азовская символика, татуировки. Сейчас идентифицированы и похоронены около 20 человек. Остальные — это разные роды войск: большинство из них морпехи, ВСУ, Нацгвардия и полиция, морская охрана и ГСЧС», — добавила Толкачева.

Защитники Украины три месяца держали оборону в Мариуполе в тяжелейших условиях и не пустили группировку в 20 тысяч российских захватчиков в Запорожскую и дальше в Донецкую области. 16 мая командиры подразделений, которые находились на заводе Азовсталь, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. 29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 военнослужащих полка Азов.

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