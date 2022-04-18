Украина требует от России открыть гуманитарный коридор из Мариуполя — Верещук 18 апреля, 16:03 Цей матеріал також доступний українською Тела гражданских, погибших по вине российских оккупантов в Мариуполе, 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к руководству России и потребовала открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей Мариуполя.

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«В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации. Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината Азовсталь для женщин, детей и других гражданских лиц», — написала вице-премьер в своем Telegram-канале.



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Верещук подчеркнула, что отказ России открыть гуманитарные коридоры в будущем станет основанием привлечь всех причастных к уголовной ответственности за военные преступления.

18 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне и пытаются установить полный контроль над Мариуполем.

Подозреваемый в госизмене нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук предложил обменять себя на защитников и жителей Мариуполя.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в блокадном Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что более 100 тысяч мирных жителей, которые остаются в Мариуполе, страдают от нехватки воды и еды.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Зеленский говорил, что оккупанты разрушили 95% зданий в городе.

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