В Мариуполе ВСУ контролируют порт и Азовсталь. Перемещенные подразделения РФ вряд ли помогут с прорывом востока — Институт по изучению войны 9 апреля, 09:51 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжат оборону блокадного Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинские войска сохраняют контроль над оборонными позициями на востоке и юго-западе Мариуполя. Об этом говорится в последнем анализе американского аналитического центра Института по изучению войны (Institute for the Study of War).



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Там рассказали, что РФ продолжает попытки передислокации своих войск, выведенных из северо-востока Украины, чтобы поддержать наступление в ее восточных регионах.

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«Однако вряд ли эти подразделения обеспечат прорыв России и столкнутся со слабым моральным духом», — говорится в анализе ISW.

В центре заявили, что украинские военные продолжают бороться со штурмом российских оккупантов в юго-западном и восточном районах Мариуполя, в том числе в порту и на металлургическом заводе Азовсталь, несмотря на заявления со стороны России о взятии центра города, которые опроверг советник мэра Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты контролируют четверть города.

Также в ISW пришли к выводу, что украинские контратаки, вероятно, охватили территорию западнее от Херсона, что ставит под угрозу взятие оккупантами контроля над городом.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, оставшихся в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли почти 5000 жителей — погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом принудительно вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (по состоянию на 31 марта из Мариуполя силой вывезли не менее 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на своем транспорте. Сейчас в Мариуполе остаются около 100 тысяч человек.

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