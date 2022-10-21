«Готовятся к контрнаступлению ВСУ». Что происходит в Мариуполе и как город стал самым опасным в Украине для женщин — интервью с Андрющенко 21 октября, 13:59 Эксклюзив НВ Местная жительница развешивает нижнее белье на фоне разрушенных жилых домов в Марикполе. 24 сентября 2022 года. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь стал для женщин самым опасным городом в Украине и России, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В интервью Радио НВ он рассказал, какие серийные убийства всколыхнули город, как Россия замещает украинское население россиянами и что именно служит доказательством того, что в Мариуполе готовятся к контрнаступлению ВСУ.

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— То, что в Мариуполе происходит, характерно для всех оккупированных территорий Украины, как вы полагаете?

— Думаю, да. Это не просто характерно. Я бы сказал, что с позиции оккупации Россией это квинтэссенция. Это апофеоз того, что есть на оккупированных территориях.

В Мариуполе сложно не найти то, что не применяется то там, то там — негативные явления, военные преступления, фильтрации, что угодно. Но все это сразу и в одном месте — это касается исключительно Мариуполя.

— Сейчас зафиксировано, что люди массово уезжают из города. С чем это может быть связано?

— Во-первых, это ожидание зимы, не без того. Люди смотрят, что мечты мечтами, сказочки сказочками, а зима на пороге, а здания как были разрушены в большинстве своем, так и остаются. Поэтому люди уезжают в поисках где-нибудь лучшей судьбы.

И конечно же, военное положение, которое было введено накануне. Понятно всем сразу, что впереди мобилизация [населения], к которой готовят население. И люди пытаются уехать как можно быстрее, пока нет никаких вроде бы официальных разъяснений, как это будет происходить.

Очереди на нашей границе, между Украиной и Россией, возле Новоазовска, простаивали около восьми часов. Теперь [время] ожидания в очереди возросло до 14 часов. И сейчас сообщают, что увеличивается. То есть количество людей, которые пытаются уехать, растет, пропускная способность падает. В то же время уже проверяют мужчин и тех, кто имеет мариупольскую регистрацию, возвращают домой, говорят «ждите».

— А ждать чего? Военкомат?

— Да, мобилизации, «ждите военкомат, мы к вам обратимся». Когда начинаются вопросы, а почему именно так, им объясняют: «Военное положение, запрещено перемещение между областями России людей призывного возраста. Ждите дома. Если не сейчас заберут в военкомат, то зимой точно будет ваша очередь на мобилизацию». И не разрешают уезжать людям. Это влечет за собой очереди, скандалы. Кое-кто прорывается, кто-то останавливается.

Уже можно констатировать, что любая эвакуация для мужчин из Мариуполя на территорию, хотя бы подконтрольную ЕС или той же России, сейчас фактически невозможна. Это то, о чем мы с вами говорили неоднократно летом, в сентябре, и призывали наших мужчин уезжать.

— Это трагедия, несомненно. Российский диктатор Владимир Путин и объявлял это фейковое военное положение для того, чтобы усилить рекрутинг в российскую армию, я так понимаю.

— Возможно. Но мы на это смотрим, может, немного шире, иначе. Мы видим негативные социальные последствия, которые влечет за собой мобилизация в России, с одной стороны. С другой стороны, там уже российское общество говорит, что если новые территории проголосовали за присоединение к России (я говорю с точки зрения условного среднестатистического россиянина), то они должны и бороться за такое собственное решение; они первыми должны уходить на фронт.

— У россиян есть такая пословица: за что боролись, на то и напоролись.

— Да, это и есть.

Например, в Мариуполе на сегодняшний день они могут мобилизовать примерно 10 тысяч мужчин в течение недели. Все для этого готово уже давно, нужно только дождаться команды. Все знают, кто где живет, кого где забирать, это не сложно, и это только Мариуполь.

Если взять область в целом — оккупированную часть Донецкой области, Запорожскую, Херсонскую, то можно собрать действительно много людей и бросить их в окопы впереди россиян, таким образом убить, что называется, двух зайцев.

— Речь идет о том, что Путин использует граждан Украины как пушечное мясо. Что с женщинами? Я видел информацию, что какие-то серийные убийства совершаются в Мариуполе. Это правда или уже пропаганда работает?

— Скорее, контрпропаганда, но да, криминогенная ситуация в городе вопиющая. Сейчас именно по этим убийствам мы ожидаем информацию от наших источников, чтобы не запугивать предварительно. Но действительно факты убийства, прежде всего женщин, есть. В последнее время [их количество] возросло, не можем этого отрицать. По городу ходят слухи, что это даже серийные убийства, потому что схожие признаки.

Однако, если рассматривать убийства женщин и почему это происходит, все очень логично. На сегодняшний день в городе уже находится 15 тысяч гражданских оккупантов. Это всевозможные рабочие из всей России, проживающие здесь, находятся в городе не первый месяц, без женщин. То же самое касается военных, которых было полторы тысячи, а сейчас их количество растет, потому что периодически там ночуют какие-то мобилизованные, те же «чмобики».

То есть много мужчин, которым позволено все. Рядом дома женщин. Конечно, это не может не завершиться изнасилованиями, убийствами. И на это никто не может повлиять, никто этим не занимается — «еще минус 10 женщин-украинок — ну еще будет минус 10 женщин-украинок».

Вопросы только сейчас начали поднимать внутри города, потому что с украинской стороны начали говорить и громко говорить о таких случаях. Однако чем закончилось? Сняли какой-то видосик, раскрывший какое-то убийство одной женщины, причем не очень социально нормальной. Посмотрим, что будет дальше.

Мы ожидаем от наших инсайдеров [информации], что там действительно происходит, реально ли там есть признаки серийных убийств, или они не связаны между собой.

Но город Мариуполь для украинцев сегодня, пожалуй, — самый опасный на территории Украины и на территории России точно.

— Срезанные российские флаги возле мэрии — это уже какой-то намек на протест или оккупанты сами их сняли?

— Это точно не оккупанты их сняли. Это наше сопротивление понемногу разворачивает крылья, растет, крепнет, становится смелее и активнее.

Под самым носом [оккупантов 19 октября] срезали эти флаги, спрятали их подальше. Любопытно, что оккупанты не очень сразу заметили их [исчезновение].

Почему мы разные, и это важно, пожалуй? В Мариуполе было несколько мест, где постоянно развевался очень большой украинский флаг. По городу было очень много флагов, и многие обращались, если они замечали, что флаг немного надорван или ветром его потрепало, что его надо изменить. Здесь с главной площади города исчезли самые большие флаги России так называемой ДНР, и никто даже не заметил. Пожалуй, это самое большое различие, самый большой сигнал, отличающий нас от них.

Но да, наши немного похулиганили. Теперь немного пригорает в администрации, разбираются, как же так: город полон полицейских, военных, а у них под носом такое происходит. Это уже немного серьезнее, чем просто «ї», поэтому с удовольствием наблюдаем, что произойдет дальше.

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— Вы сказали, что россияне завозят тысячи людей из РФ. Я так понимаю, что происходит вытеснение украинского населения. Можно сделать вывод, что это традиционная российская политика замещения населения. Но их нужно в разрушенном городе где-то размещать, предоставлять работу. Ну ладно, часть из них строители, но где размещают этих людей в городе, тотально разрушенном российскими террористами?

— Во-первых, на сегодняшний день как они размещены? Частично расположены за городом в пансионатах и санаториях на побережье Мариупольского района. Частично проживают непосредственно в местах компактного проживания — громадные палатки установлены, они достаточно комфортны. По крайней мере, условия там точно не хуже, чем те, в которых живет большинство мариупольцев.

И не забывайте, они действительно строят всякие модульные домики. Они не очень хорошего качества, но, мне кажется, для людей, живущих в них, и такое жилище устраивает.

Это грустная правда. Мы предупреждали, что так будет.

Давайте посмотрим по цифрам, которые я предпочитаю, они ведь не врут. В городе остается около 130 тысяч человек с тенденцией к уменьшению. Во-первых, люди уезжают, во-вторых, простите, люди умирают — безумный уровень смертности, от него никуда не избавиться, учитывая то, что большинство людей, оставшихся в Мариуполе, — это люди пенсионного возраста.

На 130 тысяч населения в городе уже находится только одних строителей около 14−15 тысяч. И сейчас с 1 ноября анонсировано, что завозят еще 14 тысяч. То есть к концу года будет 30 тысяч только мужчин. Понимаем, что у каждого мужчины где-то должна быть женщина, семья. По меньшей мере, к концу года будет потенциально около 60 тысяч граждан России, которые понемногу разместятся в Мариуполе навсегда. И 130 тысяч коренного населения, которое постоянно уменьшается.

Еще полгода такого темпа, и мариупольцев там, в принципе, не останется, будут только граждане РФ.

Видим, откуда [россиян] привозят — из Сочи или из Крыма не везут. Люди уезжают [из той части России], где лето длится всего две недели, [а все остальное время] — это зима. Понятное дело, что климат Мариуполя несравнимо лучше, чем тот, откуда они приезжают. Море, к тому же. Потому им очень выгодно. Им платят высокие зарплаты за эти строительные работы, даже в два-три раза выше, чем за такие же работы в РФ. Поэтому, конечно же, они уезжают и останутся здесь, когда почувствуют себя в безопасности.

Мы уже видим, как они начинают расселять людей. Кто получает квартиры из того, что они настроили? Исключительно те, кто на них работают. Следующим моментом будет то, что они начнут сами себе выдавать эти квартиры. А мариупольцы как жили в этих руинах, так и останутся жить, будут уезжать из этих руин куда-то за лучшей судьбой. Повторяется все то, что мы видели при Сталине, до того — во времена российской империи, когда украинцев просто вытесняли из собственных домов и замещали [гражданами] РФ.

— Большие «боссы» из Москвы заезжают в Мариуполь? Что известно об этом? Кто-то вроде Сергея Кириенко, гауляйтера за оккупированными территориями?

— Периодически бывают здесь. Кириенко не было уже давно, почему-то после Харькова он не очень «светится» в Донецкой области.

— Ситуация в Харьковской области ему не понравилась, я так понимаю.

— Наверное, да. Он рановато заявил, что «Россия навсегда». Стало быть, побаиваются, что он в Мариуполе, например, скажет подобное, а оно будет совершенно наоборот.

Очень много [появлялось] всевозможных министров по линии министерства обороны, отвечающих за застройку. Но в последнее время [и их] не было, потому что негде было перерезать красных лент. Ждем их сейчас, потому что уже сообщили о том, что в Мариуполе закончили строительство крупнейшего морга на семь тысяч квадратных метров.

— Морг? На семь тысяч квадратных метров?

— Да. Его мощности, мне кажется, должно хватить на всю область. Но непонятно, почему именно в Мариуполе? Один морг [там уже] работает. Либо они до сих пор не справляются с количеством погибших, либо мы надеемся, что они таким образом готовятся к нашему контрнаступлению. Стало быть, пока мы контрнаступаем, чтобы было куда российский «груз 200» прятать до того, как они уедут домой. Но никаких предпосылок для этого нет.

Поэтому ожидаем, что какая-то мерзость из России приедет.

Но с моргом там вообще интересная история: рядом с ним на одной территории (это один комплекс) построили что-то типа диагностического центра и больницы на 69 коек, но это все не работает. Несколько раз приезжали, включают все оборудование, идут эти топ-мрази, «тикают язычками», как оно хорошо все построено. [А когда они] уезжают, то сразу все отключают, потому что мощностей электричества в Мариуполе на сегодняшний день недостаточно для таких строений.