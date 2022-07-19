Оккупанты удерживают в фильтрационных центрах более 10 тысяч жителей Мариуполя — мэр 19 июля, 14:41 Некоторых жителей Мариуполя оккупанты проверяют прямо на улицах (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Российские оккупанты удерживают в фильтрационных центрах более 10 тысяч жителей Мариуполя.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на брифинге.

По его словам, это госслужащие и муниципальные работники. Оккупанты брали их под арест и подвергали пыткам.

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«У нас есть информация, что один из госслужащих не выдержал пыток и умер в тюрьме. Россияне давят на мариупольцев, чтобы они сотрудничали с ними, но горожане не согласны», — пояснил он.

Бойченко также добавил, что в сентябре оккупанты планируют начать выдачу паспортов РФ. Местных жителей могут отправлять на фронт.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибло не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.

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