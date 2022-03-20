Забирают украинские паспорта. Оккупанты насильственно вывозят жителей Мариуполя в Россию — горсовет

20 марта, 10:22
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В горсовете сообщили, что оккупанты похищают мариупольцев (Фото:REUTERS/Stringer)

В горсовете сообщили, что оккупанты похищают мариупольцев (Фото:REUTERS/Stringer)

В Мариупольском горсовете сообщили, что часть жителей Левобережного района города насильственно вывозят в Россию или в ОРДЛО.

По данным ведомства, по состоянию на 8:00 есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага.

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В горсовете заявили, что у людей, которых насильственно вывозят на территорию России, забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире.

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«Оккупанты продолжают использовать методы фашистов и похищают мариупольцев», — заявили в горсовете.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь депортация Война России против Украины

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