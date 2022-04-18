Под Мариуполем в фильтрационных лагерях российские оккупанты удерживают более 20 тысяч человек — советник мэра
По последним данным, оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 20 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 20 тысяч человек.
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«Депортация и фильтрация. По обновленным данным, на сегодняшний день оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 20 тысяч человек, препятствуя возможности эвакуироваться из-за умышленной затяжки и замедления процедуры фильтрации», — написал он.
По его словам, также 5−7 тысяч человек находятся в фильтрационном лагере в села Безымянное на стадии подготовки к депортации.
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