Сотни убитых российской армией жителей Мариуполя свозят в братскую могилу — горсовет 9 мая, 10:25 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сотни убитых российской армией жителей Мариуполя продолжают свозить в братскую могилу у поселка Виноградное.

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Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Сотни убитых русской армией горожан продолжают свозить в братскую могилу у поселка Виноградное. Сектор захоронения существенно увеличился», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что «античеловеческая идеология возродилась уже в образе рашизма».

«В 1945 году наши прадеды победили фашизм. Думали, что окончательно. Но 77 лет спустя безобразная античеловеческая идеология возродилась уже в образе рашизма», — говорится в сообщении.

21 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что оккупанты могли похоронить в поселке Мангуш от 3 до 9 тысяч жителей города. Об этом свидетельствует сопоставление спутниковых снимков Maxar с аналогичными снимками в Буче, где были обнаружены тела 70 человек.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

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