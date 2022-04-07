Мариупольский горсовет показал, как оккупанты принудительно вывозят персонал и пациентов больницы в «ДНР» — видео

7 апреля, 10:20
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Оккупанты заставляют людей выезжать в «ДНР» (Фото:Мариупольский горсовет)

Оккупанты заставляют людей выезжать в «ДНР» (Фото:Мариупольский горсовет)

Мариупольский горсовет опубликовал видео, на котором видно как российские оккупанты принудительно вывозят медицинский персонал и пациентов больницы № 4 в так называемую «ДНР».

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Горсовет сообщал, что в больницу пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов.

Видео дня

«Изнуренные и испуганные люди были вынуждены выполнить приказы российских террористов», — сказано в сообщении.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Больница Мариуполь Оккупант Война России против Украины

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