Мариупольский горсовет показал, как оккупанты принудительно вывозят персонал и пациентов больницы в «ДНР» — видео
Оккупанты заставляют людей выезжать в «ДНР» (Фото:Мариупольский горсовет)
Мариупольский горсовет опубликовал видео, на котором видно как российские оккупанты принудительно вывозят медицинский персонал и пациентов больницы № 4 в так называемую «ДНР».
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Горсовет сообщал, что в больницу пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов.
«Изнуренные и испуганные люди были вынуждены выполнить приказы российских террористов», — сказано в сообщении.
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