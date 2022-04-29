Украли гражданство. В Мариуполе российские оккупанты выдали «свидетельство о рождении» ребенка — советник мэра
Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В четверг, 29 апреля, в Мариуполе российские оккупанты выдали первое «свидетельство о рождении» за последний месяц.
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Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
«Впервые в Мариуполе террористический сателлит россии официально украл гражданство нашего украинского ребенка. Вот он – русский мир во всей красе», – сказал он.
По его словам, до войны в Мариуполе за неделю рождалось 45-50 детей в неделю.
"Сейчас за месяц в Мариуполе родился только один ребенок. Такие себе изменения к лучшему", — сказал он.
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