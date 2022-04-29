Украли гражданство. В Мариуполе российские оккупанты выдали «свидетельство о рождении» ребенка — советник мэра

29 апреля, 11:25
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 29 апреля, в Мариуполе российские оккупанты выдали первое «свидетельство о рождении» за последний месяц.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

«Впервые в Мариуполе террористический сателлит россии официально украл гражданство нашего украинского ребенка. Вот он – русский мир во всей красе», – сказал он.

Видео дня

По его словам, до войны в Мариуполе за неделю рождалось 45-50 детей в неделю.

https://www.youtube.com/watch?v=ORpMwsgpAlI

"Сейчас за месяц в Мариуполе родился только один ребенок. Такие себе изменения к лучшему", — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Свидетельство о рождении Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X