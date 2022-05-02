Оккупанты устроили в Мариуполе информационную блокаду, жители уверены, что российские солдаты «маршируют по Крещатику» — советник мэра 2 мая, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты устроили в Мариуполе информационную блокаду (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город.

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«Оккупанты наглухо закрыли все информационные потоки в город и наружу. Можно удивляться, но мариупольцы сейчас в городе уверены, что российские солдаты маршируют по Крещатику, Харьков под контролем россии и каждого мужчину из Мариуполя при выезде отправляют на фронт», — написал он в Telegram.

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По его словам, для поддержания этой блокады оккупанты жестко контролируют фото и видео.

«Ты не можешь начать делать даже селфи без отдельного разрешения солдат, а даже при его получении — русский солдат всегда рядом и контролирует, что ты снял. Снимать в городе могут исключительно пропагандисты и волонтеры от ФСБ. Именно поэтому вы можете увидеть или точно вывернутые кадры „благодарных мариупольцев“, или что-то снято быстро с машины», — написал он.

По его словам, при выезде на фильтрацию тоже удаляется весь контент, который может показать правду жизни.

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