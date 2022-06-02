В Мариупольском районе оккупанты отправляют в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников — мэр 2 июня, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в Мариупольском районе оккупанты отправляют в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников.

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Об этом сказано в сообщении Мариупольского горсовета в Telegram.

По его словам, все они отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями.

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Бойченко заявил, что фейковый суд террористической организации «ДНР» приговорил к десяти годам заключения главу одного из приазовских поселков. По меньшей мере, один госслужащий расстрелян.

«Также в тюрьме в Оленовке содержатся несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продукты с водой в заблокированный город», — говорится в сообщении.

По его словам, также ожидает «приговора» и судья — есть сообщение о применении к ней пыток.

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