Российские оккупанты планируют провести в Мариуполе «парад» 9 мая — советник мэра 13 апреля, 12:21 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты планируют провести «парад» 9 мая в Мариуполе, заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, планируется провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения «парада».

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«Из хорошего — ни техники, ни людей для осуществления таких мероприятий в городе нет», — сказал он.

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12 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины знает о ситуации в Мариуполе и делает все возможное, чтобы помочь украинским защитникам города.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, и благодаря этому у Украины более жесткие позиции на переговорах с Россией.

Но 10 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что с защитниками города никто не связывается уже больше двух недель.

Украинские бойцы защищают Мариуполь от российских оккупантов полтора месяца. Город находится в осаде с 1 марта — нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах, а оккупанты сжигают в мобильных крематориях тела тысяч гражданских.

В городе остаются около 130 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Часть мариупольцев оккупанты силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 12 апреля заявил, что из-за действий российских оккупантов в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек.

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