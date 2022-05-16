«Мародерство в действии». В Мариуполе российские оккупанты отбирают имущество у жителей — советник мэра

16 мая, 08:22
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты под видом «национализации» отбирают имущество у жителей.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, после «документа» террористической организации «ДНР» под видом "национализации" украдено все движимое и недвижимое имущество, а также ценности в области железнодорожного транспорта, электроэнергетики и водоснабжения.

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«Официальное мародерство в действии. Следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность россии", - написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=2hbCa-rCzIc

Андрющенко заявил, что речь идет не только о государственной или коммунальной собственности.

"Речь идет о собственности физических и юридических лиц", - написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Оккупант Война России против Украины

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