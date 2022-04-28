Возможны провокации. В Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга, обыскивают и задерживают людей — горсовет
В Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе российские оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга, обыскивают и задерживают людей.
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Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
«Идет интенсивное перемещение военной техники. Просим мариупольцев быть осторожными», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что возможны вражеские провокации перед подготовкой очередного штурма Азовстали.
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