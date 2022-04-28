Возможны провокации. В Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга, обыскивают и задерживают людей — горсовет

28 апреля, 14:44
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В Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты возобновили активность в районе парка Радуга, обыскивают и задерживают людей.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

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«Идет интенсивное перемещение военной техники. Просим мариупольцев быть осторожными», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что возможны вражеские провокации перед подготовкой очередного штурма Азовстали.

https://www.youtube.com/watch?v=d07bY42Ffbg
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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