«Кражи и подлость». В Мариуполе из-за ротации российских войск возникла новая волна мародерства — советник мэра

19 апреля, 11:56
Цей матеріал також доступний українською
В Мариуполе началась новая волна мародерства со стороны российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе началась новая волна мародерства со стороны российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Поддержи НВ

В Мариуполе началась новая волна мародерства со стороны российских оккупантов, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

«В связи с началом наступления на Востоке наблюдаем тенденцию ротации российских военных на наемников из „ДНР“. Предполагаем, что это связано с попыткой усилить позиции в части наступления. С этим возникла новая волна мародерства со стороны российских военных», — написал он.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему

По его словам, оккупанты массово вламываются в квартиры и вывозят имущество — преимущественно бытовую технику.

«Ничего нового для россиян — кражи и подлость», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Мародерство Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X