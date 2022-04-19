«Кражи и подлость». В Мариуполе из-за ротации российских войск возникла новая волна мародерства — советник мэра
В Мариуполе началась новая волна мародерства со стороны российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе началась новая волна мародерства со стороны российских оккупантов, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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«В связи с началом наступления на Востоке наблюдаем тенденцию ротации российских военных на наемников из „ДНР“. Предполагаем, что это связано с попыткой усилить позиции в части наступления. С этим возникла новая волна мародерства со стороны российских военных», — написал он.
По его словам, оккупанты массово вламываются в квартиры и вывозят имущество — преимущественно бытовую технику.
«Ничего нового для россиян — кражи и подлость», — написал он.
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