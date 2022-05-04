Оккупанты готовятся к «параду» в Мариуполе, в разрушенный город прибыл куратор террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» — разведка

4 мая, 12:03
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По данным разведки, российские оккупанты готовят «парад» в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным разведки, российские оккупанты готовят «парад» в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты готовят «парад» в Мариуполе, в разрушенный город прибыл новый кремлевский куратор террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Сергей Кириенко, сообщает украинская разведка.

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«Основная задача путинского чиновника — подготовка „торжественных мероприятий“ 9 мая», — заявили в ведомстве.

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В ГУР добавили, что «рашисты отказываются от проведения «праздника» в оккупированном Донецке, в том числе имитации «военного парада». В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам.

Окупать планируют, что Мариуполь «должен стать центром «торжеств».

«С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов», — сообщили в разведке.

https://www.youtube.com/watch?v=NWprIWSx4Io&t=5s

Кроме того, в ведомстве заявили, что продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой будут демонстрироваться россиянам сюжеты о «радости» местных жителей от встречи с оккупантами.

«При подготовке соответствующих материалов Мариуполь посещал рашистский пропагандист Владимир Соловьев и руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Парад Война России против Украины

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