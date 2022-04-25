В Мариуполе начала работу «милиция» оккупантов, экс-полицейских обязывают «явиться на службу» — заммэра 25 апреля, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе начала работу так называемая «милиция».

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Начала работу „милиция“ оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу. Без комментариев», — написал он.

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Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозят на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. Сейчас они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

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