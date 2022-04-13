Из Мариуполя уехали 150 тысяч жителей — мэр 13 апреля, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь покинули 150 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что из города уехали 150 тысяч человек.

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«Сейчас на подконтрольную часть нашего государства выехало около 150 тысяч населения», — сказал он.

По его словам, ждут эвакуации еще 100—120 тысяч мариупольцев и 60 тысяч человек из окрестностей города.

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Бойченко добавил, что раньше оккупанты не выпускали людей из Мариуполя.

12 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что руководство Украины знает о ситуации в Мариуполе и делает все возможное, чтобы помочь украинским защитникам города.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, и благодаря этому у Украины более жесткие позиции на переговорах с Россией.

Но 10 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что с защитниками города никто не связывается уже больше двух недель.

Украинские бойцы защищают Мариуполь от российских оккупантов полтора месяца. Город находится в осаде с 1 марта — нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах, а оккупанты сжигают в мобильных крематориях тела тысяч гражданских.

В городе остаются около 130 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Часть мариупольцев оккупанты силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 12 апреля заявил, что из-за действий российских оккупантов в Мариуполе погибли до 22 тысяч человек.

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