«Хроники геноцида». Количество убитых российской армией жителей Мариуполя может быть значительно выше, чем считается — мэр 30 мая, 12:30 Цей матеріал також доступний українською Женщина у могилы своего сына под Мариуполем (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе количество убитых российской армией гражданских может быть существенно больше, чем считается.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.

«Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее», - сказал он.

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По его словам, это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасное положение местного населения в оккупации.

25 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что количество погибших жителей города достигло 22 тысяч человек.



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