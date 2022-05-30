«Хроники геноцида». Количество убитых российской армией жителей Мариуполя может быть значительно выше, чем считается — мэр
Женщина у могилы своего сына под Мариуполем (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе количество убитых российской армией гражданских может быть существенно больше, чем считается.
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Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.
«Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи. Но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее», - сказал он.
По его словам, это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасное положение местного населения в оккупации.
25 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что количество погибших жителей города достигло 22 тысяч человек.
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