Там безопасно. Мэр Мариуполя призвал жителей города эвакуироваться в Запорожье

20 апреля, 13:29
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Жителей Мариуполя призывают эвакуироваться (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жителей Мариуполя призывают эвакуироваться (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал жителей эвакуироваться из города.

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«Родные мариупольцы, за эти долгие и невероятно тяжелые дни вы выживали в нечеловеческих условиях. Вы находились в информационном вакууме, без доступа к какой-либо информации. Вы могли слышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное — вас ждут в Запорожье. Там безопасно», — сказал он.

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По его словам, жители, которые эвакуируются в Запорожье, получат всю необходимую помощь — продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а главное — безопасность.

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«Уже 200 тысяч мариупольцев смогли выехать из города. Сегодня эти люди в безопасности. Дорогие мариупольцы, Украина ждет вас. Мы ждем вас», — заявил он.

Бойченко добавил, что сегодня в 14:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье.

«Определена точка сбора и посадки людей в автобусы — улица Таганрогская напротив Пивзавода», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Война России против Украины

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