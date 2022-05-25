«Повсюду запах смерти и огня». За три месяца войны в Мариуполе погибли не менее 22 тысяч жителей — советник мэра 25 мая, 11:07 Цей матеріал також доступний українською Люди стоят возле могил в поселке Старый Крым под Мариуполем (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе число погибших жителей достигло 22 тысяч человек, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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Об этом сообщает CNN.

«Мариуполь — это город призраков», — сказал он.

По его словам, мэрия Мариуполя считает, что за три месяца войны погибло не менее 22 тысяч жителей города.

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Андрющенко заявил, что эта цифра основана на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с официальными лицами, находящимися в ловушке.

Однако, по его мнению, реальная цифра может быть гораздо выше.

Андрющенко сказал, что процесс перезахоронения погибших осложняется, потому что оккупанты настаивают на том, чтобы тела привозили в морг, а человек, который хочет забрать тело, должен согласиться записать видео, в котором он говорит, что погибший якобы «был убит украинскими военными».

«В городе абсолютно темно. Единственный свет — от российских войск и российских патрулей. Повсюду запах смерти и запах огня», — сказал он.

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