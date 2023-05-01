Впервые зафиксировано перемещение танков Т-90 через Мариуполь — советник мэра 1 мая, 09:49 Перемещение танков Т-90 через Мариуполь (Фото:t.me/andriyshTime)

В Мариуполе впервые зафиксировано перемещение танков Т-90, заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в понедельник, 1 мая.

"Впервые зафиксировано перемещение танков Т-90 через Мариуполь", - написал он в Telegram.

По его словам, по меньшей мере три тягача перевозили танки модификации Т-90 через центр города в направлении Мангуш/Бердянск.

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«Сохраняем сдержанный оптимизм по поводу их утилизации ночной бердянской "бавовной», — добавил он.

28 апреля Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе российские оккупанты возобновили перемещение военной техники.