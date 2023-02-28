В Мариуполе заметили российское оружие образцов 1939 года, оккупанты планируют противодействовать «бавовне» — советник мэра 28 февраля, 12:52 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе заметили российское оружие образцов 1939 года, оккупанты размещают его вокруг города, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram во вторник, 28 февраля.

«Зафиксированы поставки оружия (пушки и зенитки) образцов 1939 года. Массово размещают вокруг Мариуполя», — написал он.

Чиновник добавил, что, судя по расстановке, таким образом россияне будут пытаться противодействовать «мариупольской бавовне».

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По его словам, в течение суток продолжилось активное движение техники по трассе Запорожье-Пологи-Мариуполь в сторону Мариуполя. Зафиксировано по меньшей мере десять танков (один из них с флагом Казахстана) и одну большую гаубицу.

Андрющенко добавил, что фиксируют активное движение техники через Мариуполь в сторону Мангуша/Бердянска на побережье Мариупольского района.

Чиновник рассказал, что оккупанты продолжают размещать военных компактно, возобновив практику размещения по школам Мариуполя.

По данным Андрющенко, в целом основная переброска живой силы из Мариуполя и Мариупольского района завершена. Общая численность составляет до 10−15 тысяч.

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом.

Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.



Ночью 21 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, известно о попадании в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя уже доступно для защитников Украины.